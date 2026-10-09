Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Нидаля Хасана, приговоренного к смертной казни за стрельбу в 2009 году на военной базе Форт-Худ в штате Техас, казнят 3 декабря. По его словам, публичная казнь пройдет на территории базы, а приговор исполнят военнослужащие с винтовками.

Дата и место казни

Как сообщает Anadolu Agency, Хегсет сказал, что казнь назначили на четверг, на 13:00 — время, когда Хасан открыл огонь в 2009 году. Министр обороны также заявил, что американские военные не проводили казней через расстрел со времен Второй мировой войны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение президента

Пентагон ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил рекомендацию Хегсета о приведении смертного приговора в исполнение путем расстрела. Определение времени и места казни поручили министру армии США, при этом армия до заявления Хегсета не объявляла эти детали.

Бывший майор армии США и психиатр Нидаль Хасан 5 ноября 2009 года открыл огонь в Форт-Худе. Тогда погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. В 2013 году его признали виновным по 13 эпизодам предумышленного убийства и 32 эпизодам покушения на убийство и приговорили к смерти. С тех пор он содержится под стражей в Форт-Ливенворте в Канзасе.

Читай нас в