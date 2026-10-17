Дональд Туск планирует официальный визит в Китай до конца года

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетит Китай с официальным визитом до конца 2026 года. Об этом сообщается на фоне развития отношений между Варшавой и Пекином.

Об этом глава польского правительства сообщил после двухдневного саммита Евросовета в Брюсселе.

По словам Туска, во время саммита в Брюсселе он проинформировал других европейских лидеров о приглашении, полученном от Китая, и подтвердил намерение посетить эту страну до конца года.

«Для меня очень важно, чтобы вся Европа координировала свои действия в отношении Китая. Я ни в коем случае не позволю, чтобы Польша была каким-то «троянским конем» или, условно говоря, «пятой колонной», — подчеркнул Туск, передает корреспондент «Укринформа».

Ранее Туск заявил о возможной эскалации со стороны России к Сочельнику.

До этого Дональд Туск подчеркнул нерушимость дружбы и сотрудничества между Польшей и Украиной.

Туск заявил об ответственности Навроцкого и Качиньского за рост агрессии.

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