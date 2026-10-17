Дональд Туск планує офіційний візит до Китаю до кінця року

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідає Китай з офіційним візитом до кінця 2026 року. Про це повідомляється на тлі розвитку відносин між Варшавою та Пекіном.

Про це глава польського уряду повідомив після дводенного саміту Євроради у Брюсселі.

За словами Туска, під час саміту у Брюсселі він поінформував інших європейських лідерів про запрошення, яке отримав від Китаю, та підтвердив намір відвідати цю країну до кінця року.

«Мені дуже важливо, щоб уся Європа координувала свої дії щодо Китаю. Я в жодному разі не дозволю, щоб Польща була якимось “троянським конем” чи, умовно кажучи, “п’ятою колоною”», — наголосив Туск, передає кореспондент Укрінформу.

Раніше Туск заявив про можливу ескалацію з боку Росії до Святвечора.

До цього Дональд Туск підкреслив непорушність дружби та співпраці між Польщею та Україною.

Туск заявив про відповідальність Навроцького і Качинського за зростання агресії.

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