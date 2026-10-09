США могут ограничить выдачу грин-карт сотрудникам Microsoft и Adobe

Администрация Дональда Трампа планирует приостановить участие Microsoft и ряда других компаний в программе получения грин-карт для обладателей рабочих виз H-1B. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

Как пишет издание The Wall Street Journal, действия Венса направлены против Microsoft, Adobe и ряда других компаний, занимающихся подбором персонала в сфере технологий, в связи с предполагаемыми широко распространенными злоупотреблениями визовой системой.

Венс заявил, что ни одна другая компания не злоупотребляла системой больше, чем Microsoft. В частности, он обвинил компанию в увольнении граждан США с последующей заменой их иностранными работниками.

«На каждого уволенного Microsoft работника приходится полтора иностранных наемных работника... (компания демонстрирует — ред.) скандальную систему, которую мы допускали в этой стране слишком долго», — сказал Хегсет.

Представительница Microsoft заявила, что компания планирует направить администрации Трампа дополнительную информацию. Она отметила, что большинство сотрудников компании в США являются гражданами США и что из примерно 6000 заявок на визы H-1B, поданных в прошлом финансовом году, 80% были поданы действующими сотрудниками Microsoft.

«Microsoft подает заявления на получение виз H-1B только для тех, кто соответствует строгим требованиям этой визовой категории. Мы платим нашим сотрудникам одни из самых высоких зарплат в технологическом секторе, и наши зарплаты являются одними из самых высоких среди всех компаний, подающих заявления на получение виз H-1B. Мы платим нашим сотрудникам с визами H-1B столько же, сколько и другим сотрудникам, выполняющим аналогичную работу», — пояснила пресс-секретарь Кейт Фришман.

Компания Adobe не сразу ответила на запрос о комментариях.

Отметим, что программа H-1B была создана Конгрессом в 1990 году. Она является основным способом въезда в США для высококвалифицированных иностранных специалистов, что делает её движущей силой технологической индустрии и стартап-экосистемы.

Обладатели виз впоследствии могут получить право подать заявку на получение грин-карты, которая позволяет им оставаться в стране неограниченное время.

Источник: The Wall Street Journal

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