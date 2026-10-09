В России мужчину оштрафовали за критику пропагандистской программы Соловьева

Суд в городе Балаково Саратовской области России оштрафовал 33-летнего Владислава Силаева на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Основанием послужили посты мужчины в социальной сети «ВКонтакте». На обнародованное решение суда от 30 сентября обратили внимание российские издания

Все посты Силаев опубликовал в течение первого года полномасштабной войны против Украины. В одном из них мужчина раскритиковал выпуск программы российского пропагандиста Владимира Соловьева «Соловьев в прямом эфире», гостем которой был директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Во время эфира Корчевников заявил, что человек, который не меняет своего отношения к стране даже тогда, когда другие отдают за неё жизнь, якобы не заслуживает патриотического воспитания. Он также назвал таких людей «нулем», «тлением» и «мусором», заявив, что Господь умеет их ненавидеть и уничтожать.

Этот фрагмент эфира Силаев прокомментировал словами: «Какая убогость! Что у этих людей творится в голове?».

Кроме того, мужчина опубликовал изображение с надписью «Нет мобилизации», а также пост с призывом не участвовать в «делах тьмы» и не поддерживать войну. В другой публикации он обратился к Богу со словами: «Боже, избавь Россию от тирана Путина и его приспешников!!!».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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