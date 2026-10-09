США предлагают до 10 млн долларов за информацию о руководителе российской сети «Рыбарь»

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лицах, причастных к иностранному вмешательству в американские выборы. Среди фигурантов дела — Михаил Звинчук, руководитель российской пропагандистской сети «Рыбарь», которого 9 октября задержали в Черногории.

По данным американской стороны, «Рыбарь» распространял прокремлевские нарративы и использовал информационные каналы для продвижения политических интересов России в США. В частности, проект управлял каналами #Holdtheline и #standwithtexas, а перед президентскими выборами 2024 года запустил в соцсети X канал TexasvsUSA. По оценке Госдепа, эти ресурсы пытались усугублять общественные разногласия и провоцировать политическую и социальную напряженность.

Вознаграждение предусмотрено за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение причастных к таким операциям иностранцев, а также за данные, способствующие предотвращению вмешательства в выборы.

Руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Операцию провели полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны.

Вместе со Звинчуком задержали его жену и коллегу Валерию Звинчук, а также ещё троих граждан России. По данным журналистов, правоохранители изъяли у задержанных дроны, телефоны и другое цифровое оборудование. Расследование продолжается.

Как утверждают источники журналистов в секторе безопасности, черногорские службы заранее получили информацию о приезде представителей сети и несколько дней следили за их пребыванием в стране.

По предварительным данным, россияне планировали снимать документальный материал о приведении визовой политики Черногории в соответствие со стандартами Европейского Союза. Материал якобы должен был представить европейскую интеграцию как процесс, навязанный извне, и показать её возможные негативные последствия для туризма и экономики страны.

Британские власти ранее внесли Звинчука в санкционный список, назвав его совладельцем и генеральным директором «Рыбаря». По утверждению британской стороны, сеть получает финансирование от российской госкорпорации «Ростех» и сотрудничает с представителями российских спецслужб.

Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте программы Госдепартамента США Rewards for Justice.

Задержанный в Черногории пропагандист Звинчук имеет связи с Кремлем: что известно о россиянине.

Напомним, что в Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбарь».

Кроме того, Медведев призвал поймать европейцев и американцев, чтобы освободить Z-блогера канала «Рыбарь».

Премьер Черногории заявил о защите евроинтеграции после задержания руководителя канала «Рыбарь».

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