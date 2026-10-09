США пропонують до $10 млн за інформацію про керівника російської мережі Рибарь

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Державний департамент США пропонує винагороду до 10 млн доларів за інформацію про осіб, причетних до іноземного втручання в американські вибори. Серед фігурантів справи — Михайло Звінчук, керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь», якого 9 жовтня затримали в Чорногорії.

За даними американської сторони, «Рибарь» поширював прокремлівські наративи та використовував інформаційні канали для просування політичних інтересів Росії у США. Зокрема, проєкт керував каналами #Holdtheline і #standwithtexas, а перед президентськими виборами 2024 року запустив у соцмережі X канал TexasvsUSA. За оцінкою Держдепу, ці ресурси намагалися поглиблювати суспільні розбіжності та провокувати політичну й соціальну напруженість.

Винагорода передбачена за інформацію, яка допоможе встановити особи або місцеперебування причетних до таких операцій іноземців, а також за дані, що сприятимуть запобіганню втручанню у вибори.

Керівника «Рибаря» Михаїла Звінчука затримали вранці 9 жовтня в місті Рісан. Операцію провели поліція Чорногорії та Агентство національної безпеки країни.

Разом зі Звінчуком затримали його дружину та колегу Валерію Звінчук, а також ще трьох громадян Росії. За даними журналістів, правоохоронці вилучили в затриманих дрони, телефони та інше цифрове обладнання. Розслідування триває.

Як стверджують джерела журналістів в секторі безпеки, чорногорські служби заздалегідь отримали інформацію про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за їхнім перебуванням у країні.

За попередніми даними, росіяни планували знімати документальний матеріал про приведення візової політики Чорногорії у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Матеріал нібито мав представити європейську інтеграцію як процес, нав’язаний ззовні, та показати її можливі негативні наслідки для туризму й економіки країни.

Британська влада раніше внесла Звінчука до санкційного списку, назвавши його співвласником і генеральним директором «Рибаря». За твердженням британської сторони, мережа отримує фінансування від російської держкорпорації «Ростех» і співпрацює з представниками російських спецслужб.

Відповідне оголошення оприлюднене на офіційному сайті програми Держдепартаменту США Rewards for Justice.

Затриманий у Чорногорії пропагандист Звінчук має зв’язки з Кремлем: що відомо про росіянина.

Нагадаємо, що У Чорногорії затримали керівника російського провоєнного каналу Рибарь.

Також, Медведєв закликав наловити європейців та американців, щоб звільнити Z-блогера каналу Рибарь.

Прем’єр Чорногорії заявив про захист євроінтеграції після затримання керівника Рибаря.

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