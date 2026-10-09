В США планируют транслировать первую за десятки лет казнь военнослужащего

В Соединенных Штатах планируют показать в прямом эфире казнь бывшего военнослужащего Нидала Хасана, приговоренного за массовое убийство на военной базе Форт-Гуд в Техасе. По сообщению источника, это может стать первой военной казнью такого рода в США со времён Второй мировой войны.

Об этом заявил глава Министерства обороны США Пит Хегсет.

Нидала Хасана должны расстрелять 3 декабря 2026 года. Пит Хегсет заявил, что общественность сможет наблюдать за исполнением приговора.

Во время интервью телеканалу Real America's Voice глава Пентагона подтвердил, что приговор будет приведен в исполнение с помощью расстрельной команды военнослужащих.

По его словам, казнь будет публичной, чтобы продемонстрировать последствия тяжких преступлений.

«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично, ведь люди должны понимать, что за такие вещи следуют серьезные последствия», — заявил Хегсет.

Впоследствии представитель американского оборонного ведомства подтвердил Reuters, что казнь будет транслироваться в прямом эфире. Детали организации трансляции обещают обнародовать позже.

По словам Хегсета, приведение в исполнение смертного приговора запланировано на 3 декабря в 13:00 по местному времени на базе Форт-Гуд в Техасе.

Дата и время выбраны неслучайно: они должны примерно соответствовать обстоятельствам нападения, которое Хасан совершил 5 ноября 2009 года. Тогда он открыл огонь в медицинском центре военной базы.

Президент США Дональд Трамп одобрил казнь по рекомендации Хегсета. Согласно американскому военному законодательству, для приведения в исполнение смертного приговора путем расстрела требуется согласие президента.

Нидал Хасан — бывший майор армии США и военный психиатр. В ноябре 2009 года он открыл огонь по военнослужащим в учебном центре на базе Форт-Гуд.

В результате нападения погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Во время задержания Хасан получил ранения от полиции и остался частично парализованным.

В августе 2013 года военный суд признал его виновным по 45 пунктам обвинения, связанным с умышленным убийством и покушением на убийство. Суд приговорил его к смертной казни.

В ходе судебного процесса Хасан признал свою причастность к стрельбе. Он объяснял свои действия стремлением помешать американским военным отправиться в Афганистан.

Казнь Хасана может стать первой казнью американского военнослужащего путем расстрела со времён Второй мировой войны. Последний раз такой способ казни в армии США применили в 1945 году, когда рядового Эдди Словика расстреляли во Франции за дезертирство.

Последняя известная казнь по приговору американского военного суда состоялась в 1961 году — тогда осужденного повесили.

Публичная трансляция исполнения смертного приговора также станет беспрецедентным шагом в современной истории США. Последняя задокументированная публичная казнь в стране состоялась в 1936 году в штате Кентукки.

Решение в отношении Хасана было принято на фоне более широких изменений в политике администрации Трампа в отношении смертной казни.

В апреле 2026 года американские власти расширили перечень разрешенных методов исполнения федеральных смертных приговоров, включив в него, в частности, расстрел, электрический стул и удушение газом, сообщает Bloomberg.

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