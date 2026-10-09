Prokuratura Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, zwróciła się do władz Niderlandów z wnioskiem o wydanie prezeski Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane. Akane pracuje w MTK w Hadze. Informuje o tym The Japan Times.

Wnioski dotyczące urzędników MTK

Rosyjska Prokuratura Generalna złożyła również wnioski do odpowiednich państw o wydanie kolejnych ośmiu osób, w tym byłego głównego prokuratora MTK Karima Khana.

Wyroki i sankcje

W 2023 roku MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Następnie rosyjskie władze wpisały urzędników MTK, w tym Akane, na swoją listę osób poszukiwanych.

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W grudniu 2025 roku moskiewski sąd wymierzył Akane i innym oskarżonym kary pozbawienia wolności od trzech lat i sześciu miesięcy do 15 lat za wydawanie nakazów aresztowania, w tym wobec prezydenta Rosji.

W sierpniu tego roku administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła sankcje na Akane, która jest obywatelką Japonii. Publikacja zauważa, że administracja Trumpa krytykowała MTK za jego śledztwo w sprawie domniemanych zbrodni wojennych amerykańskich żołnierzy.

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