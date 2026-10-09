РФ требует от Нидерландов выдать председательницу МУС Томоко Аканэ — The Japan Times
Прокуратура Российской Федерации, государства-агрессора, обратилась к властям Нидерландов с запросом о передаче председательницы Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Аканэ работает в МУС в Гааге. Об этом сообщает The Japan Times.
Запросы в отношении должностных лиц МУС
Российская Генпрокуратура также направила в соответствующие страны запросы о передаче еще восьми человек, среди которых бывший главный прокурор МУС Карим Хан.
Приговоры и санкции
В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с вторжением России в Украину. После этого российские власти внесли должностных лиц МУС, в том числе Аканэ, в свой список разыскиваемых лиц.
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В декабре 2025 года московский суд назначил Аканэ и другим фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от трех лет и шести месяцев до 15 лет за выдачу ордеров на арест, в том числе в отношении президента России.
В августе этого года администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Аканэ, которая является гражданкой Японии. Издание отмечает, что администрация Трампа критиковала МУС из-за его расследования предполагаемых военных преступлений американских военнослужащих.