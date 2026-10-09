РФ вимагає від Нідерландів видати президентку МКС Томоко Акане — The Japan Times

Прокуратура Російської Федерації — держави-агресора — звернулася до влади Нідерландів із запитом про передання президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Акане працює в МКС у Гаазі. Про це повідомляє The Japan Times.

Запити щодо посадовців МКС

Російська Генпрокуратура також подала запити до відповідних країн щодо передання ще вісьмох осіб, серед яких колишній головний прокурор МКС Карім Хан.

Вироки та санкції

У 2023 році МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Після цього російська влада внесла посадовців МКС, зокрема Акане, до свого списку розшукуваних осіб.

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У грудні 2025 року московський суд призначив Акане та іншим фігурантам покарання у вигляді позбавлення волі на строки від трьох років і шести місяців до 15 років за видачу ордерів на арешт, зокрема щодо президента Росії.

У серпні цього року адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Акане, яка є громадянкою Японії. Видання зазначає, що адміністрація Трампа критикувала МКС через його розслідування ймовірних воєнних злочинів американських військовослужбовців.

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