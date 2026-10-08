Министерство обороны Польши исключило возможность сбивания целей над Украиной

Польша не может самостоятельно сбивать над территорией Украины российские цели, направляющиеся к её границам. Об этом заявил государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский на встрече с журналистами в Варшаве.

По словам Залевского, для сбивания российских целей над территорией Украины необходимо решение НАТО.

Поэтому Польша, по его словам, должна работать над передачей Украине средств ПВО, чтобы она могла самостоятельно защищать свою территорию.

В то же время Залевский признал, что существует проблема с доступностью ракет PAC-3, способных перехватывать баллистические цели с помощью систем Patriot.

Залевский также подтвердил, что Польша в настоящее время рассчитывает на США как на одного из главных партнеров в сфере обороны.

«Американцы выполнят свои обязательства. Трамп внес определенный элемент нестабильности, но это заставило увеличить расходы на оборону до 5%», — заявил он.

Источник: ГРУНТ.

7 октября Польша подняла военную авиацию в связи с массированной атакой РФ на Украину.

В ночь на 5 октября Румыния и Польша подняли авиацию из-за российской атаки на Украину. В Румынии два истребителя F-18 вылетели на патрулирование после того, как радары зафиксировали воздушную цель у границы.

Читай нас в