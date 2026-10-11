Венесуела оприлюднила 127 кандидатів до комітету з добору суддів — The Rio Times

Національна асамблея Венесуели 10 жовтня оприлюднила список зі 127 претендентів до комітету, який займатиметься добором нових суддів Верховного суду правосуддя. Із цього переліку мають обрати 12 представників громадянського суспільства, повідомляє The Rio Times.

За даними пресслужби парламенту, усі оприлюднені претенденти відповідають установленим законом вимогам. Їх висунули громадські організації або вони подали заявки самостійно. Прийом документів завершився 9 жовтня.

Склад комітету

Комітет із висунення кандидатів до суду складатиметься з 23 осіб: 12 представників громадянського суспільства та 11 депутатів. Після формування він оголосить прийом заявок від претендентів на посади суддів, перевірятиме документи, розглядатиме заперечення та проводитиме співбесіди.

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Потім список кандидатів передадуть до Республіканської моральної ради, до якої входять прокурор, контролер і омбудсмен. Після повторного розгляду рада поверне остаточний список до Національної асамблеї. Для призначення суддів парламенту потрібні дві третини голосів, однак після кількох безрезультатних голосувань закон дозволяє ухвалити рішення простою більшістю.

Оновлення складу суду

За інформацією El Pitazo, мають замінити всіх 32 суддів Верховного суду правосуддя. Попередня комісія мала обрати 12 представників громадянського суспільства та передати їхній список до парламенту. El Pitazo повідомляло, що список очікували до 15 жовтня, однак депутат від опозиції Луїс Флорідо заявив: через велику кількість заявок оцінювання може тривати довше.

У травні 2017 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти голови венесуельського суду та семи членів його Конституційної палати. Американська сторона тоді заявила, що їхні рішення узурпували повноваження демократично обраного законодавчого органу Венесуели.

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