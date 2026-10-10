10月9日，智利反对派议员要求美国驻智利大使布兰登·贾德离开该国，此前他表示“没有属于智利的南极洲”。据《The Rio Times》报道，左翼广泛阵线议员豪尔赫·布里托宣布，正在准备一项决议，呼吁终止这名美国代表的外交使团。当晚，共产党团体和众议院独立议员也要求他离境。

美国大使的声明

贾德于10月6日在智利太平洋基金会举办的一场线上活动中发表了这番言论。在回答有关《南极条约》体系未来及美国角色的问题时，他表示，南极洲不在其管辖范围内，而条约体系规定任何领土都不属于单一国家。他还指出，智利和阿根廷对部分相同领土提出主张。

智利外交部长弗朗西斯科·佩雷斯·麦肯纳驳回了这名外交官的言论，称该国拥有“明确定义的主权”，知道如何捍卫主权，并拥有相关条约。

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反对派立场与条约

布里托称大使的行为不可接受，并且违反了外交关系准则。共产党党团表示，智利并未放弃在南极洲的主权权利；议员路易斯·奎略则提出，如果外交部长不发出抗议照会或不宣布贾德为不受欢迎的人，可能对其提出宪法指控。

《南极条约》于1959年由包括智利、阿根廷和美国在内的国家签署。其条款不允许条约框架下的活动构成或否定领土主张的依据，也不允许提出新的主张。与此同时，该条约并不意味着各国放弃在条约缔结前提出的主张。

决定取决于政府

众议院的决议不具有约束力：只有行政部门可以宣布一名外交官为不受欢迎的人。总统何塞·安东尼奥·卡斯特领导的政府尚未宣布针对这名美国大使的措施。这场争议发生在智利与美国就下调对部分智利出口产品关税加征的12.5%附加费进行谈判，以及讨论在铜和锂等关键矿产领域合作的背景下。

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