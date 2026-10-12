Посланці Трампа Віткофф і Кушнер відклали поїздку до Москви

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Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали запланований візит до Москви. Нові дати поїздки не визначатимуть, доки не стане зрозуміло, чи готові Україна та країни Європейського Союзу погодитися на нову узгоджену пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією журналістів, подальші плани щодо візиту американських представників залежатимуть від позиції України та європейських партнерів щодо запропонованого варіанта домовленостей із Москвою.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Москва готова прийняти Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, якщо ті захочуть поділитися результатами переговорів з українськими представниками у Сполучених Штатах.

Тим часом президент США Дональд Трамп укотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що оголошене Трампом енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

Таким чином, питання можливих домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі залишається предметом публічних заяв сторін, тоді як подальші кроки американських посланців щодо візиту до Москви поки не визначені.

Про це повідомляє видання Axios.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів з українською делегацією. Під час зустрічі вони представили американські пропозиції та отримали вказівки глави Білого дому щодо подальших переговорів.

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