Посланцы Трампа Виткофф и Кушнер отложили поездку в Москву

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву. Новые даты поездки не будут определены, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европейского Союза согласиться на новое согласованное предложение для российского диктатора Владимира Путина.

По информации журналистов, дальнейшие планы относительно визита американских представителей будут зависеть от позиции Украины и европейских партнеров по поводу предложенного варианта договоренностей с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова принять Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, если те захотят поделиться результатами переговоров с украинскими представителями в Соединенных Штатах.

Между тем президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о якобы прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что объявленное Трампом энергетическое перемирие стало для него новостью.

Таким образом, вопрос о возможных договоренностях относительно прекращения ударов по энергетической инфраструктуре остается предметом публичных заявлений сторон, тогда как дальнейшие шаги американских посланников в связи с визитом в Москву пока не определены.

Об этом сообщает издание Axios.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом США Дональдом Трампом накануне переговоров с украинской делегацией. В ходе встречи они представили американские предложения и получили указания главы Белого дома относительно дальнейших переговоров.

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