Папа Лев XIV перенесе операцію з видалення вузлика в легені — RMF24

RMF24 повідомило, що папа Лев XIV найближчими днями перенесе операцію з видалення невеликого вузлика, виявленого в легені. Про заплановане хірургічне втручання понтифік повідомив вірянам після молитви «Ангел Господній».

Вузлик виявили під час обстеження

За словами папи, лікарі виявили вузлик під час контрольного обстеження. Він зазначив, що утворення виявили на дуже ранній стадії та воно добре локалізоване. Медики дійшли висновку, що в цьому випадку показане хірургічне втручання.

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Операцію призначили на найближчі дні

Лев XIV заявив, що вирішив зробити операцію відповідно до рекомендацій лікарів, аби видалити вузлик. За його словами, процедуру вже запланували на найближчі дні. Понтифік також попросив вірян молитися за нього.

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