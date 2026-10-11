Папа Лев XIV перенесет операцию по удалению узелка в легком — RMF24

RMF24 сообщило, что папа Лев XIV в ближайшие дни перенесет операцию по удалению небольшого узелка, обнаруженного в легком. О запланированном хирургическом вмешательстве понтифик сообщил верующим после молитвы «Ангел Господень».

Узелок обнаружили во время обследования

По словам папы, врачи выявили узелок во время контрольного обследования. Он отметил, что образование обнаружили на очень ранней стадии и оно хорошо локализовано. Медики пришли к выводу, что в этом случае показано хирургическое вмешательство.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Операцию назначили на ближайшие дни

Лев XIV заявил, что решил сделать операцию в соответствии с рекомендациями врачей, чтобы удалить узелок. По его словам, процедуру уже запланировали на ближайшие дни. Понтифик также попросил верующих молиться за него.

Читай нас в