Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka w płucu — RMF24

RMF24 poinformowało, że papież Leon XIV przejdzie w najbliższych dniach operację usunięcia niewielkiego guzka wykrytego w płucu. O planowanym zabiegu chirurgicznym pontyf poinformował wiernych po modlitwie „Anioł Pański”.

Guzek wykryto podczas badania

Według słów papieża lekarze wykryli guzek podczas badania kontrolnego. Zaznaczył, że zmiana została wykryta na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowana. Lekarze doszli do wniosku, że w tym przypadku wskazana jest interwencja chirurgiczna.

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Operację wyznaczono na najbliższe dni

Leon XIV oświadczył, że zdecydował się na operację zgodnie z zaleceniami lekarzy, aby usunąć guzek. Według jego słów zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Pontyf poprosił również wiernych o modlitwę za niego.

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