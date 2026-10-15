W Gujanie funkcjonariusze zatrzymali lidera opozycyjnej partii We Invest in Nationhood, Azruddina Mohameda, oraz dwóch innych mężczyzn po strzelaninie w pobliżu domu starszego superintendenta policji Prema Narine’a. Narine zeznaje w postępowaniu dotyczącym ekstradycji Mohameda do USA, podaje TimesLIVE.

Wersja policji

Według oświadczenia policji Gujany we wtorek w nocy Narine zauważył samochód, który przejechał obok jego domu, a następnie wrócił. Gdy pojazd się zbliżył, funkcjonariusz usłyszał dźwięk, który jego zdaniem był strzałem. Policjant ukrył się i oddał kilka strzałów w kierunku samochodu, po czym pojazd odjechał.

Później funkcjonariusze zatrzymali samochód oraz Mohameda i dwóch innych pasażerów. Podczas przeszukania, według policji, w aucie znaleziono broń palną i amunicję. Rząd Gujany oświadczył, że Mohamed i jego towarzysze filmowali dom Narine’a, a strzały miały rzekomo paść z ich samochodu. Władze twierdzą również, że znaleziona broń nie miała licencji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Mohameda

Biuro Azruddina Mohameda zaprzeczyło, że należała do niego broń znaleziona po incydencie, i oświadczyło, że mogła zostać podrzucona przez policjantów. Twierdzi również, że trzech zatrzymanych zostało pobitych i że im grożono. Przedstawiciele partii nazwali strzelaninę zamachem na Narine’a i oświadczyli, że Mohamed pozostaje w areszcie.

Amerykańscy prokuratorzy oskarżają Mohameda i jego ojca, Nazara Mohameda, o spisek w celu oszustwa i prania pieniędzy za pośrednictwem spółki eksportującej złoto Mohamed’s Enterprise. Obaj zaprzeczają naruszeniom prawa i kwestionują ekstradycję w sądzie. Azruddin Mohamed został wybrany liderem opozycji w styczniu, a We Invest in Nationhood zdobyła 16 z 65 miejsc w parlamencie w wyborach powszechnych w 2025 roku.

Czytaj nas na