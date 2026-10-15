在圭亚那，执法人员在高级警司普雷姆·纳林住所附近发生枪击后，拘留了反对党“We Invest in Nationhood”领导人阿兹鲁丁·穆罕默德及另外两名男子。纳林正在有关将穆罕默德引渡至美国的程序中作证，TimesLIVE报道。

警方说法

根据圭亚那警方的声明，周二夜间，纳林注意到一辆汽车驶过他家，随后又返回。当车辆靠近时，这名警官听到一种声音，他认为那是枪声。该警员随即躲避，并朝车辆方向连开数枪，之后车辆驶离。

随后，执法人员拦下该车辆，并拘留了穆罕默德和另外两名乘客。警方称，搜查期间在车内发现了枪支和弹药。圭亚那政府表示，穆罕默德及其同伴当时正在拍摄纳林的住宅，枪声据称来自他们的车辆。政府还称，发现的武器没有许可证。

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穆罕默德的立场

阿兹鲁丁·穆罕默德的办公室否认他拥有事件后发现的武器，并表示该武器可能是警察栽赃的。该办公室还称，三名被拘留者遭到殴打和威胁。该党代表称，这起枪击事件是针对纳林的暗杀企图，并表示穆罕默德仍被拘押。

美国检察官指控穆罕默德及其父亲纳扎尔·穆罕默德，通过黄金出口公司Mohamed’s Enterprise实施诈骗和洗钱共谋。两人均否认存在违法行为，并在法庭上对引渡提出异议。阿兹鲁丁·穆罕默德于1月当选反对派领导人，而We Invest in Nationhood在2025年大选中赢得议会65个席位中的16席。

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