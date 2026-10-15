W Polsce dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego przyznano ochronę Służby Ochrony Państwa z powodu gróźb. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział o tym na antenie TOK FM, informuje RMF24. Jak zaznaczył, sami sędziowie zwrócili się o ochronę.

Policja interweniowała przy budynku Trybunału

Przy budynku Trybunału Konstytucyjnego od ponad dziesięciu dni przebywa od kilkunastu do kilkuset osób, które nazywają się obrońcami instytucji. Pojawiali się tam również politycy partii Prawo i Sprawiedliwość.

14 października, po złożeniu przez Macieja Berka w Sejmie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, sytuacja się zaostrzyła. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbowali zablokować wjazd sędziów do Trybunału. Interweniowała policja, a opozycja oskarżyła władze o atak.

Kierwiński oświadczył, że blokowanie wjazdu było naruszeniem prawa. Podkreślił również, że policja będzie reagować, dopóki sędziowie nie będą mogli dotrzeć do pracy.

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Spór wokół ślubowania Macieja Berka

Maciej Berek, powołany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września, 14 października złożył w Sejmie ślubowanie według formuły przewidującej jego złożenie przed prezydentem. Złożył także pisemny tekst ślubowania z notarialnie poświadczonym podpisem. Berkowi towarzyszyli między innymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że Berek nie złożył ślubowania przed prezydentem Polski. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego z Trybunałem i nie został dopuszczony do orzekania. Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent, odmawiając przyjęcia ślubowania, sam usuwa się od obowiązków konstytucyjnych.

Następnie Nawrocki odwiedził budynek Trybunału Konstytucyjnego i spotkał się z przebywającymi tam sędziami. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że z powodu sytuacji w Trybunale prezydent odwołał planowaną na czwartek i piątek wizytę w Słowenii.

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