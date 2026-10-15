波兰两名宪法法庭法官获得保护——RMF24

波兰两名宪法法庭法官因受到威胁，获得了国家保护局的保护。内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基在TOK FM节目中表示，RMF24报道。据他称，法官本人提出了保护请求。

警方在法庭大楼附近介入

十多天来，宪法法庭大楼附近一直有十几人至数百人不等，他们自称是该机构的捍卫者。法律与公正党政治人物也曾出现在那里。

10月14日，马切伊·贝雷克在众议院宣誓就任宪法法庭法官后，局势升级。罗伯特·邦凯维奇和边境保卫运动成员试图阻止法官进入法庭。警方进行了干预，反对派则指责当局发动攻击。

凯尔温斯基表示，封锁入口违反了法律。他还强调，在法官能够上班之前，警方将持续作出回应。

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围绕马切伊·贝雷克宣誓的争议

马切伊·贝雷克于9月4日获众议院任命为宪法法庭法官，并于10月14日在众议院按照规定应在总统面前宣誓的程序宣誓。他还提交了附有经公证签名的书面誓词。陪同贝雷克的包括众议院议长弗沃齐米日·恰尔扎斯蒂和参议院议长玛乌戈扎塔·基达瓦-布翁斯卡。

总统卡罗尔·纳夫罗茨基表示，贝雷克没有在波兰总统面前宣誓。宪法法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基称，贝雷克尚未与法庭建立任职关系，也未获准审理案件。与此同时，总理唐纳德·图斯克表示，这些法官是依法选出的，而总统拒绝接受宣誓，是在自行回避宪法职责。

此后，纳夫罗茨基访问了宪法法庭大楼，并与当时在场的法官会面。总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基表示，由于法庭的局势，总统取消了原定于周四和周五对斯洛文尼亚的访问。

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