В Польше двум судьям Конституционного трибунала предоставили охрану Службы государственной охраны из-за угроз. Об этом в эфире TOK FM заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский, сообщает RMF24. По его словам, сами судьи обратились за защитой.

Полиция вмешалась возле здания трибунала

Возле здания Конституционного трибунала уже более десяти дней находятся от нескольких десятков до нескольких сотен людей, которые называют себя защитниками учреждения. Там также появлялись политики партии «Право и справедливость».

14 октября, после принесения Мацеем Береком присяги судьи Конституционного трибунала в Сейме, ситуация обострилась. Роберт Бонкевич и члены Движения защиты границ пытались заблокировать въезд судей в трибунал. Полиция вмешалась, а оппозиция обвинила власти в атаке.

Кервиньский заявил, что блокирование въезда было нарушением закона. Он также подчеркнул, что полиция будет реагировать, пока судьи не смогут попасть на работу.

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Спор вокруг присяги Мацея Берека

Мацей Берек, назначенный Сеймом судьей Конституционного трибунала 4 сентября, 14 октября принес присягу в Сейме по формуле, предусматривавшей ее принесение перед президентом. Он также подал письменный текст присяги с нотариально заверенной подписью. Берека сопровождали, в частности, маршал Сейма Влодзимеж Чажастый и маршал Сената Малгожата Кидава-Блоньская.

Президент Кароль Навроцкий заявил, что Берек не приносил присягу перед президентом Польши. Председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский сообщил, что Берек не вступил в служебные отношения с трибуналом и не был допущен к рассмотрению дел. В свою очередь премьер-министр Дональд Туск заявил, что судьи были избраны в соответствии с законом, а президент, отказываясь принять присягу, самоустраняется от конституционных обязанностей.

После этого Навроцкий посетил здание Конституционного трибунала и встретился с находившимися там судьями. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий сообщил, что из-за ситуации в трибунале президент отменил запланированный на четверг и пятницу визит в Словению.

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