W Brazylii koalicja wyborcza prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy 14 października złożyła skargę na Meta do Najwyższego Sądu Wyborczego. Kampania twierdzi, że asystent Meta AI wbudowany w WhatsApp inaczej reagował na zapytania dotyczące materiałów wyborczych Luli i jego rywala, senatora Flávio Bolsonaro. Informuje o tym The Rio Times.

Skarga do sądu wyborczego

Według CartaCapital Meta AI dwukrotnie odmówił stworzenia wizerunków Luli z jego numerem wyborczym 13, jednocześnie generując plakaty dla Flávio Bolsonaro z numerem 22. Podobne wyniki 14 października uzyskały we własnych testach Poder360 i Diário do Nordeste.

Przedstawiciel kampanii i senator Camilo Santana oświadczył, że po jego prośbie o flagę z Lulą i numerem 13 narzędzie wyświetliło wariant z numerem 22 Flávio Bolsonaro. Koalicja Brasil Pronto pra Mais nazwała zachowanie narzędzia manipulowaniem debatą publiczną i poprosiła sąd o podjęcie pilnych działań.

Wśród żądań kampanii są zaprzestanie tego, co uważa ona za nieuzasadnione ograniczenia, usunięcie kont, które koalicja nazywa fałszywymi, a także przywrócenie zasięgów publikacji Luli na koszt Meta. Kampania twierdziła również, że 9 i 10 października oficjalne konto Luli na Instagramie nie mogło płacić za promowanie postów.

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Stanowisko Meta i międzynarodowe odwołanie

Meta zaprzeczyła, by sprzyjała któremukolwiek kandydatowi. Firma poinformowała, że zgodnie z brazylijskimi zasadami wyborczymi tymczasowo zakazała Meta AI rekomendowania kandydatów lub tworzenia ich wizerunków. Oświadczyła także, że podjęła kroki w celu blokowania zapytań wykorzystujących wyłącznie nazwisko kandydata i jego numer wyborczy.

12 października Meta przyznała, że doszło do awarii technicznych, które dotknęły reklam i postów Luli, jednak odrzuciła twierdzenia o przewadze dla Bolsonaro. Oddzielnie brazylijscy prokuratorzy federalni dali Meta i X pięć dni na wyjaśnienie sprawy zablokowanych kont i usuniętych publikacji politycznych. Dochodzenie to wszczęto po wystąpieniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a nie kampanii wyborczych.

Kampania Luli planowała również zwrócić się do Organizacji Państw Amerykańskich i brazylijskiego organu ochrony danych. Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii między Lulą a Flávio Bolsonaro została wyznaczona na 25 października.

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