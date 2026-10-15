В Бразилии избирательная коалиция президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы 14 октября подала жалобу на Meta в Высший избирательный суд. Кампания утверждает, что встроенный в WhatsApp помощник Meta AI по-разному реагировал на запросы о предвыборных материалах Лулы и его соперника, сенатора Флавиу Болсонару. Об этом сообщает The Rio Times.

Жалоба в избирательный суд

По данным CartaCapital, Meta AI дважды отказался создать изображения Лулы с его избирательным номером 13, одновременно генерируя плакаты для Флавиу Болсонару с номером 22. Похожие результаты 14 октября получили в собственных тестах Poder360 и Diário do Nordeste.

Представитель кампании и сенатор Камилу Сантана заявил, что после его запроса на флаг с Лулой и номером 13 инструмент показал вариант с номером 22 Флавиу Болсонару. Коалиция Brasil Pronto pra Mais назвала поведение инструмента манипулированием общественной дискуссией и попросила суд принять срочные меры.

Среди требований кампании — прекратить то, что она считает необоснованными ограничениями, удалить аккаунты, которые коалиция называет фейковыми, а также восстановить охват публикаций Лулы за счет Meta. Кампания также заявляла, что 9 и 10 октября официальный аккаунт Лулы в Instagram не мог оплачивать продвижение публикаций.

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Позиция Meta и международное обращение

Meta отвергла содействие какому-либо кандидату. Компания сообщила, что в соответствии с избирательными правилами Бразилии временно запретила Meta AI рекомендовать кандидатов или создавать их изображения. Она также заявила о шагах по блокированию запросов, в которых используются только имя кандидата и его избирательный номер.

12 октября Meta признала технические сбои, затронувшие рекламу и публикации Лулы, однако отвергла утверждения о преимуществе для Болсонару. Отдельно федеральные прокуроры Бразилии дали Meta и X пять дней на объяснения по поводу заблокированных аккаунтов и удаленных политических публикаций. Это расследование начали после обращения общественных организаций, а не избирательных кампаний.

Кампания Лулы также планировала обратиться в Организацию американских государств и бразильский орган по защите данных. Второй тур президентских выборов в Бразилии между Лулой и Флавиу Болсонару назначен на 25 октября.

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