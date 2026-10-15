在巴西，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的选举联盟于10月14日向高等选举法院就Meta提出投诉。该竞选团队称，内置于WhatsApp的Meta AI助手对有关卢拉及其对手、参议员弗拉维奥·博索纳罗竞选材料的请求作出了不同回应。The Rio Times报道。

向选举法院提出投诉

据CartaCapital报道，Meta AI两次拒绝生成带有卢拉选举编号13的图像，同时却为弗拉维奥·博索纳罗生成带有编号22的海报。Poder360和Diário do Nordeste在10月14日进行的自身测试中也获得了类似结果。

竞选团队代表、参议员卡米洛·桑塔纳表示，在他请求生成带有卢拉和编号13的旗帜后，该工具展示了带有弗拉维奥·博索纳罗编号22的选项。Brasil Pronto pra Mais联盟称该工具的行为是在操纵公共讨论，并请求法院采取紧急措施。

该竞选团队的要求包括停止其认为毫无根据的限制、删除该联盟称为虚假的账户，以及由Meta承担费用恢复卢拉帖文的覆盖范围。该竞选团队还表示，10月9日和10日，卢拉的官方Instagram账户无法付费推广帖文。

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Meta的立场与国际申诉

Meta否认偏袒任何候选人。该公司表示，根据巴西选举规则，它已暂时禁止Meta AI推荐候选人或创建他们的图像。该公司还表示，已采取措施阻止仅使用候选人姓名及其选举编号的请求。

10月12日，Meta承认影响卢拉广告和帖文的技术故障，但否认有关博索纳罗获得优势的说法。此外，巴西联邦检察官给Meta和X五天时间，就被封锁的账户和被删除的政治帖文作出解释。这项调查是在民间组织提出申诉后启动的，而非由选举竞选团队提出。

卢拉竞选团队还计划向美洲国家组织和巴西数据保护机构提出申诉。巴西总统选举中卢拉与弗拉维奥·博索纳罗之间的第二轮投票定于10月25日举行。

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