Бывшая вице-президент США Камала Харрис во время Мемориальной лекции Асан 2026 года в Сеуле, Южная Корея, раскритиковала реакцию администрации бывшего президента Джо Байдена на войну Израиля против ХАМАС в Газе. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Критика администрации Байдена

Харрис заявила, что США должны выполнять свои обязательства по международному праву, а реакция администрации Байдена на войну не соответствовала этому долгу. По ее словам, Вашингтон не использовал свое влияние, чтобы ограничить то, что она назвала ужасными действиями израильского правительства в войне в Газе, и должен был действовать раньше и более полно.

В то же время Харрис раскритиковала и нынешнюю администрацию президента США Дональда Трампа. По ее словам, она предоставляет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Союзы и выборы в США

Бывшая вице-президент также говорила об изменениях в американской внешней политике. По ее мнению, военная мощь больше не является единственным главным источником влияния, поскольку все более важными становятся экономические инновации, рынки, полезные ископаемые, микрочипы и компьютеры.

Харрис призвала укреплять отношения и союзы США, упомянув усиление связей между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Она также выразила уверенность в победе демократов на предстоящих промежуточных выборах в США, однако не дала прямого ответа относительно возможного участия в президентских выборах 2028 года.

Читай нас в