Była wiceprezydent USA Kamala Harris podczas wykładu pamięci Asan 2026 w Seulu w Korei Południowej skrytykowała reakcję administracji byłego prezydenta Joe Bidena na wojnę Izraela przeciwko Hamasowi w Gazie. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Krytyka administracji Bidena

Harris oświadczyła, że Stany Zjednoczone muszą wypełniać swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, a reakcja administracji Bidena na wojnę nie odpowiadała temu obowiązkowi. Według niej Waszyngton nie wykorzystał swoich wpływów, aby ograniczyć to, co nazwała przerażającymi działaniami izraelskiego rządu w wojnie w Gazie, i powinien był działać wcześniej oraz w pełniejszym zakresie.

Jednocześnie Harris skrytykowała również obecną administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Według niej daje ona premierowi Izraela Binjaminowi Netanjahu wolną rękę.

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Sojusze i wybory w USA

Była wiceprezydent mówiła również o zmianach w amerykańskiej polityce zagranicznej. Jej zdaniem potęga militarna nie jest już jedynym głównym źródłem wpływów, ponieważ coraz większego znaczenia nabierają innowacje gospodarcze, rynki, minerały, mikrochipy i komputery.

Harris wezwała do wzmacniania relacji i sojuszy USA, wspominając o zacieśnianiu więzi między Chinami, Rosją, Iranem i Koreą Północną. Wyraziła także przekonanie o zwycięstwie Demokratów w nadchodzących wyborach środka kadencji w USA, ale nie udzieliła bezpośredniej odpowiedzi w sprawie ewentualnego udziału w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

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