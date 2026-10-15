Президент Индонезии Прабово Субианто одобрил привлечение иностранной помощи для борьбы с пожарами в лесах и на других территориях, которые усугубили региональный кризис из-за задымления. Об этом заявил министр иностранных дел Арманта Насир, сообщает Channel NewsAsia.

Переговоры перешли к техническому этапу

По словам Насира, обсуждение помощи от соседних стран уже перешло на технический уровень. В них участвует Национальное агентство Индонезии по управлению чрезвычайными ситуациями — BNPB, которое координирует реагирование на чрезвычайные ситуации и возглавляет нынешнюю операцию по тушению пожаров.

Министр заявил, что проблема пожаров в лесах и на других территориях находится под непосредственным вниманием президента. Он также сообщил, что правительство Индонезии привлекло около 60 тысяч человек к борьбе с огнем в шести провинциях страны.

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Задача для нового руководителя BNPB

Ново назначенный глава BNPB Кристомей Сиантури заявил, что получил задачу как можно скорее взять пожары под контроль. После вступления в должность он сказал, что оценит имеющиеся ресурсы и возможности ускорить получение иностранной помощи.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его правительство сделало все возможное для взаимодействия с Индонезией в связи с ухудшением ситуации с трансграничным задымлением. Министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу заявила, что правительство страны готово помочь Индонезии в борьбе с лесными пожарами при необходимости.

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