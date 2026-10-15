Премьер-министр Латвии призвал европейцев пить меньше пива, чтобы помочь Украине

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что даже небольшая экономия на повседневных расходах европейцев может помочь в финансировании поддержки Украины. По его словам, достаточно, чтобы каждый житель Европы выпивал на одно пиво меньше в год.

Андрис Кулбергс объяснил свою точку зрения на примере расходов на один напиток. По его убеждению, такая небольшая экономия для отдельного человека может иметь значение, если речь идет о миллионах европейцев.

«На одно пиво меньше для европейца в год» поможет покрыть расходы на военные усилия, сказал он.

«Это одно пиво — это просто расходы [для граждан ЕС]. Для них это расходы на жизнь. Мы пьем меньше, их жизни спасаются, — сказал он. — Все просто».

Заявление Кулбергса прозвучало накануне саммита лидеров ЕС, одной из главных задач которого является продвижение переговоров по следующему семилетнему бюджету Европейского Союза.

В течение двух дней лидеры планируют обсудить широкий спектр вопросов: от цен на энергоносители и торговли с Китаем до поддержки Украины, морской безопасности и миграции.

Бюджетные переговоры остаются серьёзным испытанием для президента Европейского совета Антониу Кошти. В то же время страны-члены ЕС смягчили свои предыдущие обязательства по заключению соглашения до декабря. Между сторонами по-прежнему сохраняются существенные разногласия.

В четверг, 15 октября, обсуждение должно было начаться с вопросов конкурентоспособности. Среди других приоритетов — стремительный рост цен на энергоносители и климатические правила ЕС.

Далее лидеры планировали перейти к вопросам отношений с Китаем и призывам усилить торговую защиту европейского рынка. После этого днем должны были рассмотреть пересмотренные бюджетные предложения Ирландии.

Украинский вопрос поднимался также в ходе предсаммита Европейской народной партии (ЕНП).

Вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни вновь выступил за назначение специального посланника Европейского Союза, который должен был бы привлечь Россию к переговорам по Украине. По данным Politico, Рим настаивает на этой инициативе уже около года.

На вопрос, мог ли бы президент Европейского совета Антониу Кошта взять на себя такую роль, Таяни назвал его «важной фигурой».

В то же время итальянский политик подчеркнул, что Европе нужен отдельный представитель, уполномоченный вести переговоры.

«Представитель, который может вести переговоры», — так Таяни охарактеризовал желаемую роль специального посланника, предупредив, что без такого представителя внешняя политика ЕС будет выглядеть слабой.

Об этом Кулбергс заявил 15 октября по пути на саммит лидеров Европейского Союза, сообщает Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью государства остается достижение мира, а остановить российскую агрессию может только единство Украины, Соединенных Штатов и Европы. В то же время глава государства выразил обеспокоенность решениями Вашингтона относительно Starlink и объяснил, как Украина могла бы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику из-за проблем с работой Starlink на фронте в Украине. После того как президент Владимир Зеленский призвал руководителя SpaceX исправить ситуацию, Маск опубликовал в социальной сети X ряд постов, в которых вновь высказался о необходимости мира между Украиной и Россией, а также поддержал пользователей, критиковавших европейских политиков за их заявления в его адрес.

Украина рассчитывает получить от Соединённых Штатов юридически закреплённые гарантии безопасности, которые будут предусматривать конкретный военный ответ в случае нового нападения России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что одного прекращения огня недостаточно для обеспечения прочного мира. По его мнению, американские обязательства должны быть четко прописаны и одобрены Конгрессом США.

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