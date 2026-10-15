Прем’єр Латвії закликав європейців пити менше пива, щоб допомогти Україні

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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що навіть невелика економія на повсякденних витратах європейців може допомогти фінансувати підтримку України. За його словами, достатньо, щоб кожен житель Європи випив на одне пиво менше на рік.

Андріс Кулбергс пояснив свою думку на прикладі витрат на один напій. На його переконання, така невелика економія для окремої людини може мати значення, якщо йдеться про мільйони європейців.

«На одне пиво менше для європейця на рік» допоможе покрити витрати на воєнні зусилля, сказав він.

«Це одне пиво — це просто витрати [для громадян ЄС]. Для них це витрати на життя. Ми п’ємо менше, їхні життя рятуються, — сказав він. — Усе просто».

Заява Кулбергса пролунала напередодні саміту лідерів ЄС, одним із головних завдань якого є просування переговорів щодо наступного семирічного бюджету Європейського Союзу.

Протягом двох днів лідери планують обговорити широкий спектр питань: від цін на енергоносії та торгівлі з Китаєм до підтримки України, морської безпеки й міграції.

Бюджетні переговори залишаються серйозним випробуванням для президента Європейської ради Антоніу Кошти. Водночас країни-члени ЄС пом’якшили свої попередні зобов’язання щодо укладення угоди до грудня. Між сторонами досі зберігаються суттєві розбіжності.

У четвер, 15 жовтня, обговорення мали розпочатися з питань конкурентоспроможності. Серед інших пріоритетів — стрімке зростання цін на енергоносії та кліматичні правила ЄС.

Далі лідери планували перейти до відносин із Китаєм і закликів посилити торговельний захист європейського ринку. Після цього вдень мали розглянути переглянуті бюджетні пропозиції Ірландії.

Українське питання порушували також під час передсаміту Європейської народної партії (ЄНП).

Віцепрем’єр-міністр Італії Антоніо Таяні знову виступив за призначення спеціального посланця Європейського Союзу, який мав би залучити Росію до переговорів щодо України. За даними Politico, Рим наполягає на цій ініціативі вже близько року.

На запитання, чи міг би президент Європейської ради Антоніу Кошта взяти на себе таку роль, Таяні назвав його «важливою фігурою».

Водночас італійський політик наголосив, що Європі потрібен окремий представник, уповноважений вести переговори.

«Речник, який може вести переговори», — так Таяні окреслив бажану роль спеціального посланця, попередивши, що без такого представника зовнішня політика ЄС виглядатиме слабкою.

Про це Кулбергс сказав 15 жовтня дорогою на саміт лідерів Європейського Союзу, повідомляє Politico.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовою метою держави залишається досягнення миру, а зупинити російську агресію може лише єдність України, Сполучених Штатів і Європи. Водночас глава держави висловив занепокоєння рішеннями Вашингтона щодо Starlink і пояснив, як Україна могла б посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику через проблеми з роботою Starlink на фронті в Україні. Після того як президент Володимир Зеленський закликав керівника SpaceX виправити ситуацію, Маск опублікував у соціальній мережі X низку дописів, у яких знову висловився про необхідність миру між Україною та Росією, а також підтримав користувачів, які критикували європейських політиків за їхні заяви на його адресу.

Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів юридично закріплені гарантії безпеки, які передбачатимуть конкретну військову відповідь у разі нового нападу Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що самого припинення вогню недостатньо для забезпечення тривалого миру. На його думку, американські зобов’язання мають бути чітко прописані та схвалені Конгресом США.

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