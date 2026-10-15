Лише єдність України, США та Європи може зупинити Росію, — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовою метою держави залишається досягнення миру, а зупинити російську агресію може лише єдність України, Сполучених Штатів і Європи. Водночас глава держави висловив занепокоєння рішеннями Вашингтона щодо Starlink і пояснив, як Україна могла б посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

За словами президента, Росія залишається агресором, і Україна не повинна забувати про це. Він наголосив, що спільні дії Києва, Вашингтона та європейських партнерів можуть допомогти зупинити війну.

«Росія — це великий агресор і ми про це не забуваємо. Тільки єдність може їх зупинити. І, звісно, Сполучені Штати та Європа можуть це зробити. Я сказав президенту: ми можемо зробити це дуже швидко. Якщо ви не закриєте для нас Starlink, якщо ви відкриєте Starlink на території Росії, ми знищимо його балістичні пускові установки. І все. Для нього на цьому все», — сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що, за його оцінкою, російські війська зазнають значних втрат на фронті, а їхнє просування вимірюється лише кількома кілометрами. Водночас балістичні ракети залишаються одним із ключових інструментів, за допомогою яких Кремль намагається тиснути на Україну.

Зеленський також розкритикував обмеження доступу до Starlink, наголосивши, що очікував від партнерів протилежних кроків.

«Тож тому це був мій сигнал. Дайте нам Starlink. Відкрийте його для нас. Але вони його закрили. Вони не зробили його ширшим. Вони зробили його меншим. Тож це дуже серйозно. Це дуже серйозна помилка. Я вважаю важливим, що якщо ми не матимемо єдності зі Сполученими Штатами та Європою, — це довгий шлях. Я знаю, що більшість у США підтримує Україну», — додав глава держави.

Президент України визнав, що американський лідер Дональд Трамп нині стикається з низкою серйозних викликів. Серед них Зеленський назвав ситуацію на Близькому Сході, нафтову кризу та питання виборів.

Водночас український президент наголосив, що причини російської агресії не пов’язані з цими проблемами, хоча, за його словами, хтось може спрямовувати увагу американського лідера в неправильному напрямку.

«Але ми розуміємо, що коріння там, а не в Україні. Але хтось спрямовує його некоректно, не в той бік. Чи можемо ми зупинити Путіна? Так. Чи можемо ми дійти до переговорів? Звичайно. Чи може це бути якомога швидше? Я впевнений. Але якщо запитати, Путіну зараз комфортно так», — наголосив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, досягнення миру можливе, а переговори можуть розпочатися якомога швидше. Проте для цього необхідна узгоджена позиція України, США та Європи.

Президент також зазначив, що, на його думку, більшість американців підтримують Україну. Водночас він застеріг, що відсутність єдності між партнерами може суттєво ускладнити шлях до завершення війни.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times, відповідаючи на запитання про довіру до США як посередника в мирних переговорах після низки кроків американської адміністрації.

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику через проблеми з роботою Starlink на фронті в Україні. Після того як президент Володимир Зеленський закликав керівника SpaceX виправити ситуацію, Маск опублікував у соціальній мережі X низку дописів, у яких знову висловився про необхідність миру між Україною та Росією, а також підтримав користувачів, які критикували європейських політиків за їхні заяви на його адресу.

Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів юридично закріплені гарантії безпеки, які передбачатимуть конкретну військову відповідь у разі нового нападу Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що самого припинення вогню недостатньо для забезпечення тривалого миру. На його думку, американські зобов’язання мають бути чітко прописані та схвалені Конгресом США.

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