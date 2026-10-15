Только единство Украины, США и Европы может остановить Россию, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью государства по-прежнему является достижение мира, а остановить российскую агрессию может только единство Украины, Соединенных Штатов и Европы. В то же время глава государства выразил обеспокоенность решениями Вашингтона по поводу Starlink и объяснил, как Украина могла бы усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

По словам президента, Россия остается агрессором, и Украина не должна об этом забывать. Он подчеркнул, что совместные действия Киева, Вашингтона и европейских партнеров могут помочь остановить войну.

«Россия — это крупный агрессор, и мы об этом не забываем. Только единство может их остановить. И, конечно, Соединённые Штаты и Европа могут это сделать. Я сказал президенту: мы можем сделать это очень быстро. Если вы не закроете для нас Starlink, если вы откроете Starlink на территории России, мы уничтожим его баллистические пусковые установки. И всё. Для него на этом всё», — сказал Владимир Зеленский.

Президент пояснил, что, по его оценке, российские войска несут значительные потери на фронте, а их продвижение измеряется лишь несколькими километрами. В то же время баллистические ракеты остаются одним из ключевых инструментов, с помощью которых Кремль пытается оказывать давление на Украину.

Зеленский также раскритиковал ограничение доступа к Starlink, подчеркнув, что ожидал от партнеров противоположных шагов.

«Поэтому это был мой сигнал. Дайте нам Starlink. Откройте его для нас. Но они его закрыли. Они не расширили его. Они сузили его. Так что это очень серьезно. Это очень серьезная ошибка. Я считаю важным, что если у нас не будет единства с Соединёнными Штатами и Европой, — это долгий путь. Я знаю, что большинство в США поддерживает Украину», — добавил глава государства.

Президент Украины признал, что американский лидер Дональд Трамп в настоящее время сталкивается с рядом серьезных вызовов. Среди них Зеленский назвал ситуацию на Ближнем Востоке, нефтяной кризис и вопрос выборов.

В то же время украинский президент подчеркнул, что причины российской агрессии не связаны с этими проблемами, хотя, по его словам, кто-то может направлять внимание американского лидера в неправильном направлении.

«Но мы понимаем, что корни там, а не в Украине. Но кто-то направляет его некорректно, не в ту сторону. Можем ли мы остановить Путина? Да. Можем ли мы дойти до переговоров? Конечно. Может ли это произойти как можно скорее? Я уверен. Но если спросить, Путину сейчас так комфортно», — подчеркнул Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, достижение мира возможно, а переговоры могут начаться как можно скорее. Однако для этого необходима согласованная позиция Украины, США и Европы.

Президент также отметил, что, по его мнению, большинство американцев поддерживают Украину. В то же время он предупредил, что отсутствие единства между партнерами может существенно затруднить путь к завершению войны.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times, отвечая на вопрос о доверии к США как посреднику в мирных переговорах после ряда шагов американской администрации.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику из-за проблем с работой Starlink на фронте в Украине. После того как президент Владимир Зеленский призвал главу SpaceX исправить ситуацию, Маск опубликовал в социальной сети X ряд постов, в которых вновь высказался о необходимости мира между Украиной и Россией, а также поддержал пользователей, критиковавших европейских политиков за их заявления в его адрес.

Украина рассчитывает получить от Соединённых Штатов юридически закреплённые гарантии безопасности, которые будут предусматривать конкретный военный ответ в случае нового нападения России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что одного прекращения огня недостаточно для обеспечения прочного мира. По его мнению, американские обязательства должны быть четко прописаны и одобрены Конгрессом США.

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