Украина ожидает новые пакеты помощи как минимум от пяти стран

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе мероприятий в рамках форума по вопросам безопасности Warsaw Security Forum 2026 сообщил о наличии официальных подтверждений относительно подготовки новых пакетов поддержки для нашего государства.

По словам главы украинской дипломатии, министерство уже имеет четкое представление о том, какие именно государства окажут помощь, а в настоящее время продолжается процесс уточнения объемов и номенклатуры.

Министр подчеркнул, что европейские партнеры демонстрируют все более глубокое понимание масштабов угроз со стороны российской агрессии и осознают совместную ответственность за безопасность континента. Помимо военной поддержки, обсуждения с международными коллегами охватывают вопросы покрытия бюджетного дефицита, обеспечения макрофинансовой стабильности, а также поставок необходимого оборудования для энергетического сектора в условиях постоянных вражеских атак.

Украинская сторона продолжает активно работать над расширением оборонного сотрудничества, привлечением дополнительных ресурсов для укрепления противовоздушной обороны и реализацией совместных проектов по производству вооружения. Партнеры всё более чётко осознают стратегическую ценность украинского опыта и армии для европейской безопасности.

Помимо прямых пакетов помощи, ключевыми темами переговоров в Люксембурге и Варшаве стали дальнейшие шаги в сфере санкционной политики. Украинская делегация подчеркивает необходимость устранения лазеек для обхода ограничений, полного запрета морских услуг для судов теневого флота, а также блокирования транзита российской агропродукции.

Отдельное внимание уделено вопросу справедливого использования замороженных активов Российской Федерации. Министр отметил, что инициативы ряда европейских стран по переводу этой дискуссии в практическую плоскость набирают обороты, поскольку нагрузка на европейских налогоплательщиков должна быть минимизирована путем направления российских средств на восстановление и поддержку Украины.

Источник: Укринформ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

Великобритания передает Украине дополнительные ракеты дальнего действия Storm Shadow, чтобы помочь ей противодействовать российским военным операциям, направленным против гражданской инфраструктуры. По данным Bloomberg, эти поставки должны усилить возможности Украины наносить удары по военным целям РФ до начала зимы.

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