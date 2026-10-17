Пашинский прогнозирует рост объема оборонных проектов Украины с Германией до 3 млрд евро

Объем совместных проектов украинской оборонной промышленности с немецкими партнерами в 2027 году может вырасти примерно до 3 млрд евро. Об этом заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский во время встречи делегаций оборонно-промышленных комплексов двух стран.

По словам Пашинского, за последние три года украинская оборонная промышленность прошла путь от участия в выставках и презентациях до реализации совместных проектов с международными партнерами. В настоящее время портфель сотрудничества с немецкими компаниями охватывает проекты на сотни миллионов евро.

Пашинский отметил, что одним из первых примеров такого взаимодействия стала датская модель поддержки, которая впоследствии расширилась благодаря участию немецкого правительства и оборонного ведомства Германии. По его словам, между украинскими и немецкими предприятиями сложились тесные деловые связи, а перечень совместных проектов продолжает расти.

Отдельным направлением сотрудничества он назвал разработку новых видов вооружения. Пашинский утверждает, что некоторые совместные разработки уже проходят испытания. По его мнению, такая кооперация важна не только для обороны Украины, но и для безопасности Европы.

«Датская модель» предусматривает финансирование производства вооружения непосредственно в Украине за счет международных партнеров. В 2025 году в рамках этой инициативы на украинское оборонное производство было направлено почти $1,8 млрд. В целом иностранное финансирование украинского ОПК за год составило $6,1 млрд.

Украина и Германия также развивают отдельные программы сотрудничества в сфере оборонных технологий. В мае 2026 года министры обороны двух стран подписали письмо о намерениях по запуску программы Brave Germany, которая предусматривает грантовую поддержку украинских и немецких стартапов в сферах беспилотных технологий, искусственного интеллекта, лазерных систем, связи и ракетных технологий.

Источник: Главком

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