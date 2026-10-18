На Волыни потушили пожар, возникший после удара по предприятию

Утром 18 октября в результате очередной российской атаки в Камень-Каширском районе Волынской области был нанесен удар по частному предприятию. На объекте произошёл пожар, который на этом предприятии возникает уже не впервые.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия и локализовали угрозу. Ликвидация последствий обстрела продолжается, однако пожарным приходится работать в условиях повышенной опасности: из-за риска повторных вражеских ударов аварийно-спасательные работы неоднократно приостанавливались для сохранения жизни личного состава.

Источник: ГСЧС Украины.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже ликвидирован.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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