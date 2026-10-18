Для обеспечения надлежащей защиты энергетической инфраструктуры Киевской области создана специальная рабочая группа под руководством заместителя министра по вопросам восстановления Руслана Олийника. В ее состав вошли представители Министерства энергетики, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственного агентства восстановления, Киевской областной военной администрации и ключевых энергетических компаний.

Ключевой задачей рабочей группы является ускоренное сооружение второго уровня защиты главных подстанций области от атак ударных беспилотников, а также реализация первого уровня защиты объектов жизнеобеспечения в соответствии с региональным планом устойчивости. Основные работы должны быть завершены в сжатые сроки до 15 ноября. На реализацию этих мероприятий Киевская область получила из государственного бюджета в общей сложности 1,6 миллиарда гривен.

В рамках выполнения поручений до конца октября планируется провести финансовый аудит выполненных работ, корректировку проектно-сметной документации и согласование сроков подключения объектов. Дополнительным вызовом остаются сжатые сроки прохождения государственной экспертизы и поставки оборудования, однако применение типовых проектов позволит ускорить процессы ввода защитных сооружений в эксплуатацию.

Источник: УНИАН.

Еще в апреле в столице начали реализацию проектов по расширению генерации в рамках подготовки к отопительному сезону. До конца года планировалось создать новые мощности объемом около 200 МВт и укрепить энергоустойчивость города.

Напомним, правительство упростило процедуру закупок для защиты критически важной инфраструктуры.

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