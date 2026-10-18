Призначено відповідального за захист енергообʼєктів Київщини

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Для забезпечення належного захисту енергетичної інфраструктури Київської області створено спеціальну робочу групу під керівництвом заступника міністра відновлення Руслана Олійника. До її складу увійшли представники Міністерства енергетики, Держспецзв’язку, ДСНС, Державного агентства відновлення, Київської обласної військової адміністрації та ключових енергетичних компаній.

Ключовим завданням робочої групи є прискорене спорудження другого рівня захисту для головних підстанцій області від атак ударних безпілотників, а також реалізація першого рівня захисту для об'єктів життєзабезпечення згідно з регіональним планом стійкості. Основні роботи мають бути завершені у стислі строки до 15 листопада. На реалізацію цих заходів Київська область отримала з державного бюджету сукупно 1,6 мільярда гривень.

У межах виконання доручень до кінця жовтня планують провести фінансовий аудит виконаних робіт, коригування проєктно-кошторисної документації та узгодження термінів підключення об'єктів. Додатковим викликом залишаються стислі терміни проходження державної експертизи та постачання обладнання, проте застосування типових проєктів дозволить прискорити процеси введення захисних споруд в експлуатацію.

Джерело: УНІАН.

Ще в квітні у столиці розпочали реалізацію проєктів із розширення генерації в межах підготовки до опалювального сезону. До кінця року планували створити нові потужності обсягом близько 200 МВт та посилити енергостійкість міста.

Нагадаємо, уряд спростив закупівлі для захисту критичної інфраструктури.

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