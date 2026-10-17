В Черновцах установили рекорд Украины после забега военнослужащих одной бригады

На стадионе «Буковина» в Черновцах состоялся самый массовый забег военнослужащих одной бригады, который был зафиксирован как рекорд Украины. В мероприятии приняли участие военные и ветераны 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

В нём приняли участие 122 военных, которые преодолели дистанцию в три километра. Забег стал рекордным по количеству участников боевых действий из одной воинской части на этой дистанции. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов Украины.

«Зафиксирован рекорд Украины — самый массовый забег участников боевых действий из одной воинской части на дистанцию в три километра. Каждый бежал в своём темпе. Но все преодолели дистанцию, несмотря на дождливую погоду», — рассказал «Укринформу» эксперт Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

Среди участников был и 57-летний Владимир Тютюнник с позывным «Ракета». Он служит в армии еще с 2015 года, участвовал в АТО и ООС и сейчас продолжает военную службу.

«Во время забега я думал о мире и спокойствии в Украине. В какой-то момент устал и перешел на шаг. Но побратимы крикнули: «Ракета, вперед!» — и я снова рванул», — отметил военный.

Также в мероприятии приняли участие восемь военнослужащих-женщин. Военнослужащая 82-й бригады Татьяна говорит, что такие мероприятия — это не только спорт, но и возможность увидеть сослуживцев и сослужительниц за пределами прифронтовых территорий, пообщаться, поддержать друг друга.

После забега участникам вручили медали, а во время торжественной части объявили об установлении рекорда Украины.

Источник: Укринформ

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