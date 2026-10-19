Из-за отключения электричества в Житомире остановились 40 лифтов с людьми

В Житомире из-за отключения электроэнергии люди оказались заблокированными в лифтах. Одновременно такая ситуация возникла в 40 лифтах города. Жителям рекомендуют пользоваться лестницами и не заходить в лифты во время перебоев с электроснабжением.

По словам Андрея Гуменюка, 18 октября в 17:00 из-за колебаний напряжения остановились лифты, в которых находились жильцы домов. Людей призвали лишний раз не пользоваться лифтом. «Друзья, сейчас такая ситуация с электроэнергией и колебаниями напряжения, что лишний раз лучше не пользоваться лифтом. Особенно во время плановых и аварийных отключений, а также во время воздушной тревоги. Сухая статистика: вчера после 17:00 одновременно в 40 лифтах застряли люди. В лифтовых компаниях в этом процессе уже задействованы все сотрудники, не только аварийная служба, а вообще ВСЕ!» — говорится в сообщении.

Кроме того, Андрей Гуменюк обратился к житомирянам, которые собственными силами пытаются выбраться из лифта, ломая его. Поэтому горожан призывают следить за графиками отключений, а если им нужно спуститься вниз, то лучше делать это пешком.

«Но и для них этот процесс очень энергозатратен как в плане человеческих ресурсов, так и во времени, а ещё есть недобросовестные жильцы, которые начинают ломать двери, а это потом десятки тысяч гривен на ремонт, которые лягут бременем на совладельцев данного дома. Прошу отнестись с пониманием к ситуации и, прежде чем садиться в лифт, посмотреть графики почасовых отключений, а ещё лучше, если нужно спуститься вниз, то прогуляйтесь пешком…», – посоветовали горожанам.

Об этом рассказал начальник управления жилищного хозяйства Житомирского городского совета Андрей Гуменюк.

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