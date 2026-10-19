Женщину приговорили к 7,5 годам тюрьмы за убийство знакомой во время застолья

В Сторожинце Черновицкой области 31-летнюю местную жительницу признали виновной в умышленном убийстве 46-летней знакомой (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорена к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры доказали вину обвиняемой в судебном порядке. Следствие установило, что 7 марта 2026 года во время совместного застолья между женщинами возникла ссора, в ходе которой осужденная нанесла потерпевшей многочисленные удары.

Женщина скончалась на месте от тяжкой черепно-мозговой травмы с массивными кровоизлияниями. Во время судебного заседания злоумышленница полностью признала свою вину и искренне раскаялась.

Источник: Черновицкая окружная прокуратура.

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