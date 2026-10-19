В Тернополе жильцы дважды забивали канализацию многоэтажного дома квашеными яблоками

Аварийная бригада КП «Тернопольводоканал» дважды выезжала по вызову в многоквартирный дом на улице Богдана Лепкого из-за засора во внутридомовых канализационных трубах. Причиной повторного засора оказалось содержимое домашней консервации, в частности квашеные яблоки, которые жильцы слили в унитаз.

В коммунальном предприятии призвали горожан использовать мусорный бак для утилизации остатков пищи, гигиенических средств и наполнителей для туалетов, а также отметили, что во время выездов регулярно обнаруживают в сетях одежду, белье, подгузники и даже консервные банки.

Источник: КП «Тернопольводоканал».

В киевских пабликах и соцсетях распространяется совет, что якобы во время морозов в канализацию нужно засыпать соль, чтобы трубы не замерзли. Специалисты «Киевводоканала» и управляющих компаний столицы официально заявляют — это бесполезно и вредно.

В здании Минэнерго прорвало канализацию в подвале.

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