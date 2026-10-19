Супруг Ирины Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

Продюсер Виталий Човник, супруг певицы Ирины Федишин, обнародовал обращение о состоянии своей жены после потери ребенка на 35-й неделе беременности во время родов. Мужчина рассказал о сложностях восстановления певицы после трагедии и поблагодарил аудиторию за поддержку, сочувствие и молитвы.

В своём посте в Facebook Виталий Човник отметил, что находится рядом с женой и помогает ей справиться с пережитой болью. В то же время сама Ирина Федишин опубликовала обращение к умершей дочери Веронике, отметив, что пытается найти силы для продолжения жизни.

Источник: Пост Виталия Човника в Facebook.

В семье украинской певицы Ирины Федишин умерла дочь, рождения которой семья так ждала.

Супруг украинской певицы Ирины Федишин впервые подробно рассказал о трагедии, которую пережила их семья. Во время родов, после которых супруги потеряли дочь, жизнь артистки также оказалась под угрозой.

Украинская телеведущая Мария Ефросинина столкнулась с критикой в соцсетях после того, как выразила поддержку певице Ирине Федишин, потерявшей дочь. Часть пользователей негативно отреагировала на позицию ведущей и начала обвинять её.

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