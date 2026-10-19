+14° Київ +8° Варшава +11° Вашингтон
$ 45.05 € 50.59 zł 11.57
$ 45.05 € 50.59 zł 11.57
+14° Київ +8° Варшава +11° Вашингтон
Головне Україна

Жінку засудили до 7,5 років в'язниці за вбивство знайомої під час застілля

UA NEWS 19 Жовтня 2026 16:34
Жінку засудили до 7,5 років в'язниці за вбивство знайомої під час застілля
0:00 / 0:00

У Сторожинці Чернівецької області 31-річну місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві 46-річної знайомої (ч. 1 ст. 115 КК України) та засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. 

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури довели провину обвинуваченої в судовому порядку. Слідство встановило, що 7 березня 2026 року під час спільного застілля між жінками виникла сварка, під час якої засуджена завдала потерпілій численних ударів. 

Жінка померла на місці від тяжкої черепно-мозкової травми з масивними крововиливами. Під час судового засідання зловмисниця повністю визнала провину та щиро розкаялася.

Джерело: Чернівецька окружна прокуратура.

На Трухановому острові в Києві чоловік до смерті побив охоронця спортивної бази металевою трубою

На території недобудови на столичних Позняках троє підлітків незаконно проникли на об’єкт, а коли їх помітив охоронець і спробував затримати, влаштували на нього напад.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток