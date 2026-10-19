Жінку засудили до 7,5 років в'язниці за вбивство знайомої під час застілля

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У Сторожинці Чернівецької області 31-річну місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві 46-річної знайомої (ч. 1 ст. 115 КК України) та засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури довели провину обвинуваченої в судовому порядку. Слідство встановило, що 7 березня 2026 року під час спільного застілля між жінками виникла сварка, під час якої засуджена завдала потерпілій численних ударів.

Жінка померла на місці від тяжкої черепно-мозкової травми з масивними крововиливами. Під час судового засідання зловмисниця повністю визнала провину та щиро розкаялася.

Джерело: Чернівецька окружна прокуратура.

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