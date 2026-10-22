Фото: На Хмельниччині з-під води з'явилася церква, затоплена 45 років тому

На Хмельниччині через зниження рівня води в Дністрі та його притоці Жвані з-під води з'явилися залишки кам'яного фундаменту церкви Святого Івана Богослова. Храм розташовувався в колишньому селі Кривчани, яке затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Рештки споруди стали видимими вперше приблизно за 45 років.

Церква існувала на цьому місці протягом кількох століть, однак неодноразово перебудовувалася. У церковних документах храм у Кривчанах, які належали до парафії села Лисківці, згадується ще з 1725 року.

Остання будівля святині була дерев'яною та мала хрещатий план. Вона пережила 1930-ті роки, коли радянська влада масово знищувала релігійні споруди.

Орієнтовно у 1960–1970-х роках церкву закрили та переобладнали під склад. У такому стані вона простояла до підготовки села до затоплення.

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років, під час будівництва Дністровської ГЕС, дерев'яну споруду розібрали. Кам'яний фундамент залишився на місці й опинився під водою.

Тепер через обміління річки контури колишньої святині знову можна побачити. Світлини залишків храму зробив фотограф Ельдар Сарахман.

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