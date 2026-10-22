Україна отримала доступ до агенції НАТО для придбання зброї та боєприпасів, — Financial Times

Україна отримала дозвіл купувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через Агенцію підтримки й закупівель НАТО (NSPA). Цей механізм допомагає країнам Альянсу здійснювати оборонні закупівлі швидше та за вигіднішими умовами.

NSPA координує оборонні контракти, організовує спільні закупівлі та забезпечує логістичну підтримку. Доступ до її механізмів дає Україні змогу залучати ширший спектр ресурсів і можливостей для забезпечення потреб Сил оборони.

Операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум у коментарі Financial Times пояснила, які переваги матиме Україна від такого рішення.

«Це дає Україні можливість використовувати більш структурований механізм для залучення широкого спектра наших можливостей, зокрема експертизи у сфері закупівель, послуг підтримки та доступу до вже налагодженої промислової бази», — сказала Жаклін Борсбум.

Як зазначає Reuters, рішення про доступ України до закупівельної агенції НАТО ухвалили на тлі погіршення відносин Києва зі США.

Використання механізмів NSPA може розширити можливості України у сфері оборонних закупівель, зокрема завдяки спільним контрактам, налагодженим ланцюгам постачання та логістичній підтримці.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Нагадаємо, США запропонували Україні гарантії безпеки за зразком 5-ї статті Північноатлантичного договору. За словами президента Володимира Зеленського, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф має передати ці пропозиції російському керівництву під час візиту до Санкт-Петербурга 21 жовтня. Водночас деталі можливих гарантій поки не розкривають, а Москва та Вашингтон офіційно не прокоментували заяву українського президента.

У Брюсселі, Бельгія, НАТО ухвалило рішення посилити присутність у Чорному морі додатковими патрульними літаками, радіолокаційними системами та безпілотниками.

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