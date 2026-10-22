Ukraina uzyskała zezwolenie na zakup broni, amunicji i sprzętu wojskowego za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia NATO (NSPA). Mechanizm ten pomaga krajom Sojuszu w realizacji zamówień obronnych szybciej i na korzystniejszych warunkach.

NSPA koordynuje kontrakty obronne, organizuje wspólne zakupy i zapewnia wsparcie logistyczne. Dostęp do jej mechanizmów umożliwia Ukrainie wykorzystanie szerszego spektrum zasobów i możliwości w celu zaspokojenia potrzeb Sił Obronnych.

Dyrektor operacyjna NSPA Jacqueline Borsboom w komentarzu dla „Financial Times” wyjaśniła, jakie korzyści odniesie Ukraina dzięki tej decyzji.

„Daje to Ukrainie możliwość korzystania z bardziej ustrukturyzowanego mechanizmu w celu wykorzystania szerokiego spektrum naszych możliwości, w szczególności wiedzy eksperckiej w zakresie zamówień, usług wsparcia oraz dostępu do już ugruntowanej bazy przemysłowej” – powiedziała Jacqueline Borsboom.

Jak zauważa agencja Reuters, decyzja o przyznaniu Ukrainie dostępu do agencji zakupowej NATO została podjęta w kontekście pogorszenia się stosunków Kijowa ze Stanami Zjednoczonymi.

Korzystanie z mechanizmów NSPA może poszerzyć możliwości Ukrainy w zakresie zamówień obronnych, w szczególności dzięki wspólnym kontraktom, sprawdzonym łańcuchom dostaw i wsparciu logistycznemu.

Informuje o tym dziennik „Financial Times”.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ma przekazać te propozycje rosyjskim władzom podczas wizyty w Sankt Petersburgu 21 października. Jednocześnie szczegóły ewentualnych gwarancji nie zostały jeszcze ujawnione, a Moskwa i Waszyngton nie skomentowały oficjalnie oświadczenia prezydenta Ukrainy.

W Brukseli w Belgii NATO podjęło decyzję o wzmocnieniu swojej obecności na Morzu Czarnym poprzez wysłanie dodatkowych samolotów patrolowych, systemów radarowych oraz dronów.

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