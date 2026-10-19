Сайт Госфинмониторинга перестал работать, пользователи лишились доступа к сервисам
19 октября официальный сайт Государственной службы финансового мониторинга Украины перестал работать. Из-за этого пользователи лишились доступа к электронным сервисам ведомства, возглавляемого Филиппом Прониным. В частности, субъекты первичного финансового мониторинга не могут войти в свои электронные кабинеты, через которые передают данные о подозрительных финансовых операциях.
Сбой произошел через десять дней после появления предупреждений о возможном прекращении работы системы из-за проблем с обеспечением резервного питания.
В случае длительного сбоя это может затруднить передачу информации, получение запросов от ведомства и проверку данных о лицах, связанных с террористической деятельностью или международными санкциями.
При попытке открыть сайт пользователи видят сообщение о временной недоступности сервера. Вместе с сайтом не работают и размещенные на нем электронные сервисы, в частности система обмена информацией между Госфинмониторингом и субъектами первичного финансового мониторинга.
Причина нынешнего сбоя официально не установлена. Однако ситуация возникла на фоне предыдущих заявлений о недостаточных запасах топлива для генераторов и риске прекращения работы информационной системы.
Какие функции оказались под угрозой
Недоступность электронных сервисов Госфинмониторинга создает проблемы для учреждений и специалистов, которые обязаны сообщать о финансовых операциях в соответствии с законодательством. В частности, пользователи не могут полноценно:
- подавать уведомления о пороговых и подозрительных финансовых операциях;
- передавать информацию о замораживании активов, отказе от деловых отношений и разногласиях относительно конечных бенефициарных владельцев;
- получать запросы, решения и другую корреспонденцию от Госфинмониторинга;
- отслеживать статус отправленных сообщений и работать с электронными архивами;
- проверять актуальные списки лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции.
О недоступности сервисов сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По её словам, на эту проблему массово жалуются пользователи, которые должны сообщать Госфинмониторингу о подозрительных операциях.
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