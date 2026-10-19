Сеть магазинов секонд-хенда вернула в бюджет Украины более 51 млн грн налогов

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в государственный бюджет было возвращено более 51,5 млн грн налога на добавленную стоимость. По данным прокуратуры, эти средства скрывала сеть магазинов секонд-хенда.

По данным следствия, в течение 2023–2025 годов должностные лица сети магазинов секонд-хенда использовали схему искусственного дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств.

Для реализации подержанной одежды, обуви и других товаров торговлю в магазинах сети оформляли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые находились на упрощенной системе налогообложения.

Формально торговые точки и операции по продаже принадлежали отдельным ФЛП, однако фактически магазинами руководили сотрудники сети — они организовывали торговлю и полностью контролировали движение средств.

Таким образом предприятие искусственно занижало объемы операций, подлежащих обложению НДС. Аналитическое исследование подтвердило, что сумма неуплаченного налога составила более 51,5 млн грн.

В ходе досудебного расследования должностные лица предприятия полностью возместили причиненный государству ущерб и уплатили сумму задолженности в полном объеме.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении ответственных лиц от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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